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Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı, ısırdı: O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı, ısırdı: O anlar kamerada

İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hasta yakını, tartıştığı sağlık çalışanına saldırdı.

İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hasta yakını, tartıştığı sağlık çalışanına saldırdı. Hasta yakınının sağlık çalışanına yumruk attığı ve ısırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre operasyona alınan bir hastanın yakını ile danışmada çalışan personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını olduğu öğrenilen kişi, personelin üzerine yürüdü. Hızını alamayan kadın, daha sonra sağlık çalışanına hakaretler savurarak kolunu ısırdı ve yumruklar salladı. Daha sonra kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Hasta yakının personele saldırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, adının Ece olduğu öğrenilen kişinin personele saldırdığı, hakaret ettiği ve kolunu ısırdığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eylül İzmir 3. Sayfa Haberler

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