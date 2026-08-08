Haberler

Hassa'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Hassa'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle meskenlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle meskenlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Girne Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın meskenlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!