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Tarla sürerken yanmaya başlayan traktör kullanılamaz hale geldi

Tarla sürerken yanmaya başlayan traktör kullanılamaz hale geldi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde tarla sürümü sırasında elektrik arızası nedeniyle alev alan traktör, itfaiye müdahalesine rağmen tamamen yandı. Can kaybı yaşanmadı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde tarla sürümü esnasında alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Güzlek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışma yaptığı sırada traktörden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İlk değerlendirmelere göre yangının traktörün elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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