Hassa’da hurdalık alanda çıkan yangın dorseye sıçradı

Hatay'ın Hassa ilçesinde hurdalık alanda çıkan ve dorseye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin dorsenin bulunduğu bölüme de sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı