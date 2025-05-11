Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hasarlı bir binanın yıkımı sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma yarattı. "Kontrollü" olduğu söylenen yıkım çalışması esnasında binanın hayli kontrolsüz bir şekilde yıkıldığı ve toz toprağın yolun karşısındaki kafeyi kapladığı anlar vatandaşların panik dolu konuşmaları esnasında cep telefonuyla kaydedildi.
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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa