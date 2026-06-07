Batman'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Yaz sıcaklarında serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne giren Serhat Songur (25), suda yüzdüğü sırada bir anda gözden kaybolarak akıntıya kapıldı. Gencin suda çırpındığını ve akıntıya kapıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen suya atlayarak Songur'u kurtarmak için zamanla yarıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların yoğun çabasıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Songur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı