Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı

Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi

Hasankeyf'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 260 Paket Ele Geçirildi

Hasankeyf'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 260 Paket Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 bin 260 paket kaçak sigara ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Hasankeyf Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Ocak'ta Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde bir araçta yapılan aramada 2 bin 260 paket bandrolsüz sigara ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs göz altına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
img

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
img

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.