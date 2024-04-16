Hasanbeyli'de Otomobil Yandı, 1 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulan otomobil alev alıp yandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi NATO mevkiinde 42 S 3310 plakalı Tahir Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Savrulan otomobil alev alarak yandı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralanan sürücü Tahir Ş. hastaneye kaldırıldı. Hem kaza yapan hem de yanan otomobil hurdaya döndü. - OSMANİYE