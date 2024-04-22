Önceki gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Hasan Kılıç neden öldü? İsmailağa Hasan Kılıç hasta mıydı?

HASAN KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada ayrıca cenaze merasimine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı duyuruldu.

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.