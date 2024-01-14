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Hasan Dağı'nda düşüp yaralan dağcı kadın helikopterle böyle kurtarıldı

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Aksaray'da çoğu medya mensubu arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı'nda karda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın helikopterle kurtarıldı.

Hasan Dağı'nda düşüp yaralan dağcı kadın helikopterle böyle kurtarıldı

AKSARAY - Aksaray'da çoğu medya mensubu arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı'nda karda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın helikopterle kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Hasan Dağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 gazeteci ve reklamcı arkadaşıyla birlikte Hasan Dağı'na tırmanışa gelen 30 yaşındaki İnşaat Teknikeri Ezgi Yıkılmaz sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçti. Gün ortasında Hasan Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı. İkindi vaktinde iniş için harekete geçen ekip çıktıkları bölgeden inerken 3 bin 100 metre de Ezgi Yıkılmaz kayalıkların üzerindeki karda ayağı kayarak aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan amatör dağcı kadının ayağı kırılırken arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Dağ Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bu esnada yaralanan kadının yanında 3 arkadaşı beklerken diğer 7 kişi gruplar halinde aşağıya inmeyi başardı. Soğukta hipotermi geçiren kadın dağcı yanında kalan 3 arkadaşı tarafından ısıtılmaya çalışıldı. Dağ arama kurtarma ekiplerine takviye olarak Konya 3. Ana Jet Üstü Komutanlığından olay yerine askeri helikopter sevk edildi. Çok kısa bir sürede kadının bulunduğu bölgeye intikal eden helikopter 3 bin 100 metreden dağcı kadını alarak Hasan Dağı eteklerinde bulunan bir tesise indirdi. Burada hazır bekleyen UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın dağcı daha sonra ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının ayağının kırıldığı ve bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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