Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korkutan yangın

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin nöroloji yatan hasta bölümünde çıkan yangın, paniğe neden oldu. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı ve can kaybının yaşanmadığı olayda, dumanlar altında kalan bölümdeki 12 hasta ve hastane çalışanları tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünün yanında yer alan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Nöroloji Bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki araç sahipleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 12 hasta ve hastane çalışanlarını tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı