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Harran'da 300 dönümlük buğday tarlasında yangın

Harran'da 300 dönümlük buğday tarlasında yangın
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 300 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ekili arazinin büyük bölümü yandı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 300 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Balkat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bakır Kılıç'a ait yaklaşık 300 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ekili arazinin büyük bölümü yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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