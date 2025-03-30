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Harmancık'ta Trafik Ekiplerinden Bayram Sürprizi

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde, trafik ekipleri bayramın ilk gününde sürücülere şeker ve kolonya ikram ederek bayram coşkusunu paylaştı. Aynı zamanda trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe trafik ekipleri, bayram dolayısıyla yola çıkan sürücülere tatlı bir sürpriz yaparak şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa-Balıkesir istikametine giden araçları durduran ekipler, kolonya şeker ikram ederek kimlik sorgulaması yaptı.

Bayram coşkusunu yollara taşıyan trafik ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmalarını sağlamanın yanı sıra, onlara bayramın geleneksel tatlarından sunarak hoş bir jest yaptı. Özellikle uzun yolculuklara çıkan sürücülerin yüzünü güldüren bu uygulama, yorgunluklarını bir nebze olsun almalarına yardımcı oldu. Ekiplerin bu anlamlı davranışı, sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. İkramlar sırasında trafik ekipleri sürücülere, aynı zamanda trafik kurallarına uyulması konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Harmancık İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, yapılan bu etkinliğin amacının hem bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak hem de sürücüleri emniyet kemeri ve hız limitini aşmamaları konusunda uyararak olası kazaların önüne geçmek olduğunu belirtti. Yetkililer, tüm sürücülere kazasız ve mutlu bir bayram geçirmeleri dileklerini iletti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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