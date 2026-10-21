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Harkov Valisi, Harkov'da Rus İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı

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Harkov Valisi, Harkov'da Rus İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı
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Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Rus insansız hava araçlarının gece saatlerinde Harkov'a düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinegubov, sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ve yıkıldığını aktardı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesini hedef aldı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus insansız hava araçlarının gece saatlerinde Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'a gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sinegubov sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ve yıkıldığını aktardı.

Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise bir apartmanı ve ulaşım altyapısını vurdu. Saldırılar yangınlara yol açtı. Poltava bölgesindeki Kremenchuk'ta bulunan bir üniversiteye yönelik saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

Witkoff-Putin görüşmesi bugün

Yeni saldırılar, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılması planlanan görüşme öncesinde gerçekleştirildi.

Bir ABD'li yetkili, Witkoff'un dün Norveç'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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