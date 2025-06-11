Harkov'a İHA Saldırısı: 3 Ölü, 65 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Harkov'a gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk 65 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda birçok bina hasar gördü ve yangınlar çıktı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a 9 dakika içinde 17 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk olmak üzere 65 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Harkov'u 9 dakikada 17 İHA ile hedef aldı. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk olmak üzere 65 kişinin yaralandığını duyurdu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise saldırı sonucu bir binada yangın çıktığını ve farklı noktalarda da hasar meydana geldiğini ifade etti. Terekhov, "Çok katlı binalara, müstakil evlere, oyun alanlarına, iş yerlerine ve toplu taşıma araçlarına doğrudan saldırılar var. Daireler yanıyor, çatılar yıkılıyor, arabalar yanıyor, camlar kırılıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece boyunca 85 İHA fırlattığını, bunlardan 40'ının düşürüldüğünü duyurdu. - HARKOV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.