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İstanbul Avcılar'da, 25 yaşındaki Cenk S'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan girerek genç adamı evinde buldu. Bilinci kapalı olan Cenk S, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye balkondan girdi: Hareketsiz halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Avcılar'da, haber alınamayan genç için ekipler seferber oldu. İtfaiyenin balkondan girdiği evde hareketsiz halde bulunan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi Ceyhan sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Cenk S'den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine gencin kaldığı adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev balkondan girerek, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, ilk kontrolün ardından salonda hareketsiz yatan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı genç ambulans ile Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Cenk S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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