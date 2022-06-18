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Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü Korkuteli-Antalya Karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki bir araç cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

ANTALYA - Korkuteli-Antalya Karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki bir araç cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan Korkuteli istikametine giden Volkan Atmaca idaresindeki 07 JZ 817 plakalı otomobil, yolda hareket halinde iken alev aldı. Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla araç bir anda alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç küle döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - 3. Sayfa

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