Hareket halindeki araç alev aldı: Yaşlı çiftin feci sonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu araç içindeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. S.D. (73) yönetimindeki otomobil, Alaşehir'den Salihli yönüne giderken, saat 07.00 sıralarında bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan S.D. (73) ve E.D. (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin araç yangınını söndürmesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri araç içinden çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.