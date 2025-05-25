Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da, 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Sülümenli beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.Ö. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa