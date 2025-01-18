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Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.K., jandarma ekiplerinin takibi sonucu Sinanpaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan inceleme de E.K., isimli şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sinanpaşa ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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