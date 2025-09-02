Haberler

Hamile numarası tutmadı! Yankesici kadın suçüstü yakalandı

Hamile numarası tutmadı! Yankesici kadın suçüstü yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Floransa şehrinde, bir kadının çanta çalma girişimi onlarca turistin gözü önünde engellendi. Eşi çantasını çalmaya çalışan kadına öfkelenen bir adam, kadını saçından yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli kadın, kendisini kurtarmaya çalışırken 'Hamileyim!' diye bağırdı, ancak adam saçlarını bırakmadı. Olay yerine gelen polis, iki yankesiciyi gözaltına aldı. Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalya'nın turistik şehirlerinden Floransa'da, eşinin çantasını çalmaya çalışan bir kadına öfkelenen koca, kadını saçından yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay, şehrin en işlek meydanlarından Piazza di San Lorenzo'da onlarca turistin gözü önünde yaşandı.

Görüntülere göre şüpheli kadın, kendisini kurtarmaya çalışırken "Hamileyim!" diye bağırdı. Ancak öfkeli koca saçlarını bırakmadı. Kadın bu sırada çaldığı iddia edilen sırt çantasını yere düşürdü.

Arbede sırasında bir başka adam kadının kolunu tutarken, çevredeki kalabalık büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı turistler polise haber verilmesi için bağırdı. Bir süre sonra başka bir yankesici daha olaya karışarak kadının serbest bırakılmasını istedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre olay yerine gelen polis iki yankesiciyi gözaltına aldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük ilgi gördü. Videoyu paylaşan bir hesap, "İki yankesici birlikte bir turistin sırt çantasını çalmaya kalktı. Koca sabrı taşınca eşini korumak için olaya müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Floransa'nın kalbinde yer alan San Lorenzo Meydanı, kentin en eski katedrali olan San Lorenzo Bazilikası'na ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi yapı, ünlü Medici Ailesi'nin de mezarlarının bulunduğu yer olarak biliniyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise benzer bir olay İspanya'da yaşanmıştı. Bir turist, çantasını çalmaya çalışan yankesiciyi boğazına kilit atarak etkisiz hale getirmişti.

Hamile numarası tutmadı! Yankesici kadın suçüstü yakalandı

Hamile numarası tutmadı! Yankesici kadın suçüstü yakalandı

Hamile numarası tutmadı! Yankesici kadın suçüstü yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.