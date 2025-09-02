Hamile numarası tutmadı! Yankesici kadın suçüstü yakalandı

İtalya'nın turistik şehirlerinden Floransa'da, eşinin çantasını çalmaya çalışan bir kadına öfkelenen koca, kadını saçından yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay, şehrin en işlek meydanlarından Piazza di San Lorenzo'da onlarca turistin gözü önünde yaşandı.

Görüntülere göre şüpheli kadın, kendisini kurtarmaya çalışırken "Hamileyim!" diye bağırdı. Ancak öfkeli koca saçlarını bırakmadı. Kadın bu sırada çaldığı iddia edilen sırt çantasını yere düşürdü.

Arbede sırasında bir başka adam kadının kolunu tutarken, çevredeki kalabalık büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı turistler polise haber verilmesi için bağırdı. Bir süre sonra başka bir yankesici daha olaya karışarak kadının serbest bırakılmasını istedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre olay yerine gelen polis iki yankesiciyi gözaltına aldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük ilgi gördü. Videoyu paylaşan bir hesap, "İki yankesici birlikte bir turistin sırt çantasını çalmaya kalktı. Koca sabrı taşınca eşini korumak için olaya müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Floransa'nın kalbinde yer alan San Lorenzo Meydanı, kentin en eski katedrali olan San Lorenzo Bazilikası'na ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi yapı, ünlü Medici Ailesi'nin de mezarlarının bulunduğu yer olarak biliniyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise benzer bir olay İspanya'da yaşanmıştı. Bir turist, çantasını çalmaya çalışan yankesiciyi boğazına kilit atarak etkisiz hale getirmişti.