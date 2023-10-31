Hamile kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Şahin Demirdöven tutuklandı. Bebeğin tedavisi ise devam ediyor.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Şahin Demirdöven, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
BEBEĞE ANNESİNİN ADI VERİLDİ
Silahlı kavgada hayatını kaybeden Sedanur Güven'in karnından operasyonla alınan kız bebeğin tedavisi ise kuvözde sürüyor. Bebeğe ölen annesi Sedanur'un adını veren aile, bebeğin annesinin adını yaşatması için ismini verdiklerini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa