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Hamile kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Şahin Demirdöven tutuklandı. Bebeğin tedavisi ise devam ediyor.