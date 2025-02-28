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Hamile Kadın Helikopter Ambulansla Van'a Sevk Edildi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde hamile bir kadın, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde hamile bir kadın, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan hamile kadın için doktorların yaptığı değerlendirme sonucunda, durumunun ileri seviyede takip edilmesi gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans devreye girerek hastayı hızla Van'a nakletti.

Hasta, uzman sağlık ekiplerinin eşliğinde Van'a ulaştırılarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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