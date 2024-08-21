Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 16 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. S.N.A. (19), eşi Yılmaz A. (37) tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildi. Tüm bunlar 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleşti.

ÖNCE İZLEDİLER, SONRA LİNÇ ETTİLER

Sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olayda, çevredekilerin bir süre müdahale etmediği görüldü. Sonrasında vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Yılmaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.