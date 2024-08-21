Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
Manisa'da hamile bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında sopa ve yumruklarla dövüldü. Olayı bir süre izleyen vatandaşlar sonrasında şahsı linç etmek istedi. 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşini darbeden Yılmaz A. tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 16 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. S.N.A. (19), eşi Yılmaz A. (37) tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildi. Tüm bunlar 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleşti.
ÖNCE İZLEDİLER, SONRA LİNÇ ETTİLER
Sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olayda, çevredekilerin bir süre müdahale etmediği görüldü. Sonrasında vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Yılmaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.