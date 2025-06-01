Hamburg'daki Hastanede Gece Yangını: 3 Ölü, 54 Yaralı

Hamburg'daki Hastanede Gece Yangını: 3 Ölü, 54 Yaralı
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Almanya'nın Hamburg kentinde bir hastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16'sı ağır 54 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Almanya'nın Hamburg kentinde bir hastanede gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 16'sı ağır 54 kişi yaralandı.

Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg kentine bağlı Hohenfelde semtinde bir hastane gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yoğun olarak yaşlı hastaların tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 16'sı ağır 54 kişi yaralandı.

Yangın hastanenin giriş katında başladı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının hastanenin giriş katında başladığı, ardından da birinci kata sıçradığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek ve hastaları tahliye etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Hastanenin giriş katında bulunan bir oda tamamen yanarken, yoğun duman hastanenin 4'üncü katına kadar ulaştı.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Sabaha kadar süren ve 160'dan fazla itfaiye ekibinin katıldığı tahliye operasyonunda kurtarılan çok sayıda hasta, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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