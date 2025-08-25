Halkalı'da Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde kamyonun ve otobüsün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. - İSTANBUL