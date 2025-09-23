Haberler

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Haber Videosu

Halk TV ile yollarını ayıran gazeteci İsmail Küçükkaya, 29 Eylül'den itibaren TV100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programını sunacak.

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya kurum ile yollarını ayırdı. X hesabından açıklama yapan Küçükkaya, kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'na teşekkür etti.

Küçükkaya, "1992'de Hürriyet'te başlayan meslek hayatımın son 3 yılını Halk TV'de geçirdim. Memleket sevgisi ve meslek aşkıyla çalıştığım bu 3 yılda da beni yalnız bırakmayan değerli izleyenlerime ve Halk TV emekçilerine sonsuz teşekkürlerimle birlikte daimi iyilik dileklerimi sunuyorum. Halk TV'den ayrıldım ama Halk TV'nin demokrasimize, medya dünyamıza ve halkımıza hizmetlerinin devam etmesini tüm kalbimle diliyorum. Yön.Kur. Bşkn Cafer Mahiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisinin ve Halk TV'nin yolu açık olsun. Fedakar emekçileri ise asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

TV100 İLE ANLAŞTI

Halk TV'den ayrılan Küçükkaya, TV100 ile anlaştı. Küçükkaya, 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren TV100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programını sunacak.

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Chp medyası enteresan biri kapının önüne koyuyor diğeri hemen kapıyor. akıllı adam sayısı mı az parsayı sadece birileri mi yiyor anlamadım 90 yaşına gelseler yine de ortalık da dolaşıyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tamam artık kanalda tuttuğu partinin dışında başka bir şey duymayız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Haydaa tam tersi düşüncede bir kanala gitmiş ..))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon'dan ayrılmayacağız

Askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Buradan ayrılmayacağız
Kupa maçı öncesi Melih Mahmutoğlu'nu kızdıran an

Kupa maçı öncesi Melih Mahmutoğlu'nu kızdıran an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.