Halit Ergül'ün eşinin pasaportuna el kondu

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın ölümüne neden olan yangın yüreklerde devam ederken otel sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 19'u, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiyeden sorumlu Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu şüpheliler tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüpheli savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Dün, soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, olayın sorumlularının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Ayrıca tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.'nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.