Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Halit Ergül'ün eşinin pasaportuna el kondu

Halit Ergül'ün eşinin pasaportuna el kondu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 vatandaşımıza mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve Grand Kartal A.Ş.'nin ortağı Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın ölümüne neden olan yangın yüreklerde devam ederken otel sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 19'u, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiyeden sorumlu Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu şüpheliler tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüpheli savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Dün, soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, olayın sorumlularının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Ayrıca tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.'nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

İnşaat şantiyesinde dehşet: Kadın cesedi bulundu
img

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
img

Tonlarca altın aldılar! Aralarında Türkiye de var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.