Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Yargı Önünde
Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, 'Gezi Parkı' soruşturması kapsamında yalan tanıklık iddialarıyla 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı erteleyerek dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa