Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Yalan Tanıklık Cezası
Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'Gezi Parkı' soruşturması kapsamında yalan tanıklık yapmaktan yargılandıkları davada ceza aldılar. Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa