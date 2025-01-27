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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, menajer Ayşe Barım, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA 'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

Öte yandan, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMADA NELER VAR?

Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

7 OYUNCU TANIK SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

TEKELLEŞME İDDİASIYLA DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıGüvenilir Adam:

Yandaş olmayan herkes haindir, suçludur. Adında adalet bar diye oy verdiklerimiz adalet dağıtıyor.

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

ekonomi konuşulmasın diye sıkı yönetim ilan ettiniz

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Haber YorumlarıBidüşün:

Ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren bu sanatçı müsvettelerine hakettikleri ceza verikecektir yargıya güvenimiz tamdır

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarıcengiz Han:

Bu olay yüzde 100 gerçektir. Aynı yapının abd Almanya kısacası her ülke versiyonu var. Zamanı geldiğinde Sanat camiası ile topluma yön vermek isterler. Tekelleşerek de paranın hep bir yerde toplanmasını ve istediği kişilerin meşhur edilmesini sağlıyorlar.

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Haber YorumlarıDeniz Cicek:

Para lazım devlete parası olan herkesi alacaklar

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Nedense bu öndeki öncülük yapan sanatçıların hepsi yabancı ülkelere yerleştiler nedenseee

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

hiç birini sevmemm

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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Ülkedeki ileri demokrasi bu olmali !!!

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