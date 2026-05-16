Halısahada maç yaparken tel koluna girdi: itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da halısahada maç yaparken bir şahsın koluna tel girdi. Tel ekipler tarafından kesilerek çıkartılırken şahıs tedavi altına alındı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir halısahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maç yapıldığı esnada halısahanın teli bir şahsın koluna saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tadından tel kesilirken şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

