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Haliç sahilinde denize düşen otomobil kurtarıldı

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Fatih'te otomobil sürücüsünün park ettiği esnada kayarak denize düştü. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası denize düşen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında bir vatandaşın ise çalışmaları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Haliç sahilinde denize düşen otomobil kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile kaydetti

İSTANBUL - Fatih'te otomobil sürücüsünün park ettiği esnada kayarak denize düştü. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası denize düşen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında bir vatandaşın ise çalışmaları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç sahilinde otomobil sürücüsünün aracı yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Aracın içeride bulunan sürücü, kayan araçtan kendini son anda dışarı atarak kurtuldu.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve dalgıç ekipleri denize düşen aracı kurtarmak için çalışma yürüttü. Araç sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, denize düşen araç, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Öte yandan kurtartma çalışmaları esnasında bir vatandaşın da o anları cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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