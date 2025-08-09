Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Atlayan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'nden atlayan 60 yaşındaki Şaban Günaydın'ın cansız bedenine denizden ulaşıldı. Olay, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle gerçekleşti.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşında olduğu öğrenilen Şaban Günaydın isimli adam köprüden denize atladı. Günaydın'ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri akşam saatlerinden itibaren yaptığı çalışma sonrasından Günaydın'ın cansız bedenine bu sabah denizde ulaşıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
