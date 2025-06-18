Haliç Köprüsünde Metrobüs Kazası Trafik Yoğunluğu Yarattı

Haliç Köprüsünde arızalı metrobüsü çeken yol yardım aracının kaza yapmasından dolayı oluşan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında da E-5 Karayolu Haliç köprüsü üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Arızalı metrobüsü çeken yol yardım aracı, metrobüs yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Oluşan trafik yoğunluğu ve kaza yapan yol yardım aracının kaza yerinden kaldırıldığı anlar dron ile görüntülendi. Meydana gelen kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL