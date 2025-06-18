Haliç Köprüsünde Metrobüs Kazası Trafik Yoğunluğu Yarattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Köprüsü'nde arızalı metrobüsü çeken yol yardım aracının kaza yapması sonucu trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay yerine çok sayıda acil ekip sevk edildi ve kazada yaralanan olmadı.

Haliç Köprüsünde arızalı metrobüsü çeken yol yardım aracının kaza yapmasından dolayı oluşan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında da E-5 Karayolu Haliç köprüsü üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Arızalı metrobüsü çeken yol yardım aracı, metrobüs yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Oluşan trafik yoğunluğu ve kaza yapan yol yardım aracının kaza yerinden kaldırıldığı anlar dron ile görüntülendi. Meydana gelen kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.