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Haliç Köprüsü'nde polis, intihar girişimini böyle engelledi

Haliç Köprüsü'nde polis, intihar girişimini böyle engelledi
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Beyoğlu Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi ve anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Haliç Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polis ekiplerini harekete geçirdi. İntihar edeceğini söyleyen ve köprü korkuluklarından sarkan kişinin dalgınlığından faydalanan polis, şahsı korkuluklardan indirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü korkuluklarında bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ikna olmayan şahsın dalgınlığından faydalanan polis, ani müdahalesi ile şahsı korkuluklardan indirdi. Müdahale sonrası şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından intihar girişiminde bulunan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ekiplerinin ikna çalışmalarında şahsın bir anlık dalgınlığı sonrası polis memurunun müdahalesi ile korkuluklardan indirildi. Polis memurunun müdahalesi ile kurtarılan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik İstanbul Beyoğlu 3-sayfa Yaşam Polis Olay

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