Halı Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı

Halı Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı
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Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Olay, Behram Halı fabrikasında bulunan buhar kazanında bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlama sonucunda fabrika duvarları yıkıldı ve çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Halı fabrikasında patlama: 7 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN - 3.Sayfa
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