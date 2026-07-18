Haberler

Hafta sonu gezisi facia ile sonuçlandı: 2 ölü, 8 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafta sonu gezisi için gidenleri taşıyan otomobile ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine hafta sonu tatilini için gidenlerin bulunduğu otomobile ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban bağlantı yolu üzerinde bulunan Halfeti yol ayrımında yaşandı. Hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye gidenlerin içerisinde bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari araç yandan çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda UMKE, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem