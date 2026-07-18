Hafta sonu gezisi facia ile sonuçlandı: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine hafta sonu tatilini için gidenlerin bulunduğu otomobile ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban bağlantı yolu üzerinde bulunan Halfeti yol ayrımında yaşandı. Hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye gidenlerin içerisinde bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari araç yandan çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda UMKE, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı