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Gazeteciye saldırı olayında 2 gözaltı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan tekne haberini yapan gazeteci Hüseyin Bozkurt'a sopalı ve silahlı saldırı düzenleyen 20 kişilik gruptan 2 kişi gözaltına alındı. Diğer saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen tekne haberinden dolayı Gazeteci Hüseyin Bozkurt'a saldıran yaklaşık 20 kişi arasında yer aldığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Diğer saldırganların tespit edilerek gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa Valiliği, Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan bir tür teknesindeki ziyaretçilerin Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın müdahalesi sonucu tahliye edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Yaşanan olay yerel ve ulusal basında yankı uyandırdı. Haberin İHA muhabiri Hüseyin Bozkurt tarafından servis edildiğini iddia eden tekneciler, ilk önce sosyal medya üzerinden tehditlerde bulundu. Daha sonra yaklaşık 20 kişilik grup, muhabire sopalarla saldırdı. Aracına zarar veren grup, daha sonra takip ettikleri araca silahla ateş açtı. Yaşanan saldırıda şans eseri gazeteci ve yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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