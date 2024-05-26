Halfeti'de çıkan yangın gece karanlığını gündüze çevirdi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve turistik kenti Halfeti'de gece saatlerinde çıkan yangın gece karanlığını gündüze çevirdi.

Edinilen bilgiye yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. Seyir tepesi olarak bilinen ve Halfeti'ye hakim bir noktada çıkan yangın, kısa sürece fıstık ağaçları ile çalılık alana sıçradı.

Alevler geceyi aydınlattı

Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, geniş bir alana yayılan yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. - ŞANLIURFA