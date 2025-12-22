Haberler

Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında Halep'te çatışma: 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halep kentinde Suriye ordusu ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında çıkan çatışmada 5 sivil, 3'ü sivil savunma personeli olmak üzere yaralandı. Çatışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ve bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep kentinde çıkan çatışmada 5 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Kentin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda 3'ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan terör örgütü unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Kentin birçok noktasında çatışma sesleri yankılandı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'li teröristlerin Eşrefiye Mahallesi'nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtilerek, saldırılar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Ekol TV yayın hayatına son verdi

Yayın hayatına hızlı giriş yapan TV kanalı kapandı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
title