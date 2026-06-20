Suriye'de saldırı: 2 asker hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep ilinde gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç kenti yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıda hedef alınan Suriye ordusunda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıya ilişkin detay ise paylaşılmadı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı