Halep'te PKK/YPG ve Suriye Ordusu Arasında Şiddetli Çatışmalar
Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 1'i asker 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü asker 28 kişi yaralandı. SDG'nin sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılar sonrası ateşkes ilan edildi.
Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'ye bağlı keskin nişancılar Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde binaların çatılarında konuşlanarak çevredeki sivil yerleşimleri hedef aldı. SDG'nin ayrıca Meydan ve Bustan el-Başa mahallelerine de havan topları ve ağır makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği bildirildi. Yaralanan sivillerin büyük kısmı Razi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulurken, güvenlik durumu nedeniyle Halep'te yarın resmi tatil ilan edildi. - HALEP