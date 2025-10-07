Halep'te PKK/YPG ve Suriye Ordusu Arasında Şiddetli Çatışmalar

Suriye'nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 1'i asker 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 28 kişi yaralandı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'ye bağlı keskin nişancılar Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde binaların çatılarında konuşlanarak çevredeki sivil yerleşimleri hedef aldı. SDG'nin ayrıca Meydan ve Bustan el-Başa mahallelerine de havan topları ve ağır makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği bildirildi. Yaralanan sivillerin büyük kısmı Razi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulurken, güvenlik durumu nedeniyle Halep'te yarın resmi tatil ilan edildi. - HALEP