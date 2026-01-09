SDG'nin Halep kırsalındaki saldırılarında bir Suriye askeri yaralandı

Suriye basını, Halep'te ilan edilen ateşkese rağmen silah bırakmayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kasabası yakınlarındaki ordu mevzilerine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Suriye'nin Halep kentinde ordu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkese rağmen silah bırakmayı reddeden terör örgütü mensupları, sivil yerleşim alanlarını ve ordu mevzilerini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre örgüt, Halep merkezindeki Şeyhan Kavşağı çevresini ağır silahlarla yaylım ateşine tuttu. Bölgede şiddetli patlama sesleri duyulurken, saldırıların sivil halk arasında büyük paniğe yol açtığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, Halep'in doğu kırsalında da saldırılarını sürdüren terör örgütünün Deyr Hafir kasabası yakınlarındaki ordu mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 askerin yaralandığı belirtildi. Örgütün ayrıca Bir Seba ve Humeyme bölgelerindeki askeri noktalara topçu atışları ve İHA'lar ile saldırılar düzenlediği, Suriye ordusunun ise saldırıların geldiği noktalara misillemede bulunduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Suriye ordusuna ait zırhlı araçların müdahale için yollara çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu, Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolü sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenmiş, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs Şeyh Maksut Mahallesi'ne gelmişti. Ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından Suriye ordusu, bugün Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine yönelik saldırılar düzenleneceğini açıklamıştı. - HALEP