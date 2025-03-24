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'Halay başı' tartışmasında husumet güttükleri kişinin evini kurşunladılar

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Adana'da bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan Ahmet B. ve Can Ç., kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen Adem A.'nın evine ateş açtı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

ADANA'da bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan Ahmet B. (26) ile Can Ç. (23), kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen Adem A.'nın (23) evine tabancayla ateş açtı. Kaçan şüpheliler, ekipler tarafından 5 kilometrelik takiple yakalandı.

Olay, 18 Mart'ta saat 02.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet B., arkadaşı Can Ç.'nin kullandığı motosikletle husumetli olduğu Adem A.'nın evinin önüne gitti. Ahmet B. ve Can Ç., Adem A.'nın evine tabancalarla ateş edip, kaçtı.

İSİM SÖYLEMEDİĞİ İÇİN KURŞUNLAMIŞLAR

Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi. Ahmet B. ve Can Ç.'nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.'ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, "O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ile Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

'Halay başı' tartışmasında husumet güttükleri kişinin evini kurşunladılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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