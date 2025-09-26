Haberler

Hakkari-Yüksekova kara yolunda anız yangını paniği

Hakkari-Yüksekova kara yolunda anız yangını paniği
Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirtilen yangın, ağaçlık bölgelere de sıçradı.

Hakkari- Yüksekova kara yolu üzerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, kara yolu üzerindeki Yeni Köprü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre elektrik tellerinin kopması sonucu kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler çevredeki ağaçlık bölgeye yayıldı.

Yangının halen devam ettiği öğrenilirken, bölgeye ekiplerin intikal etmesi bekleniyor. Yangın, yolda geçenler tarafından görüntülendi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
