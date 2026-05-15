Hakkari ve Van'da tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında Hakkari ve Van'da gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Başsavcılık koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik 12 Mayıs 2026 tarihinde 13 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra bir şüphelinin kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 5 araç ile 44 taşınmaza, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesi kapsamında el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hakkari Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğer 13 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı