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Hakkari Emniyeti Yolcu Taşımacılığında Denetimlere Devam Ediyor

Hakkari Emniyeti Yolcu Taşımacılığında Denetimlere Devam Ediyor
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün sivil trafik polisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığında denetim yaparak sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Denetim sırasında sürücünün kurallara uyduğu tespit edilirken, yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sivil ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığında denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari-Van seferini yapan bir yolcu otobüsüne "yolcu" olarak binen sivil trafik polisleri, seyahat süresince sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Denetim sırasında sürücünün hiçbir kural ihlali yapmadığını tespit eden sivil polisler, yolculuğun sonunda kimliklerini açıklayarak sürücüye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Polis memurları, otobüsteki yolculara da kendilerini tanıtarak emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yolculuk boyunca emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polisler, yolcuları bu konuda uyardı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, denetime ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehirlerarası otobüslerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Yolculuğunuzun güvenli geçmesi için 7/24 yanınızdayız." - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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