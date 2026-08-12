Haberler

Kırıkdağ Karakolu Hurdalığında Yangın

Kırıkdağ Karakolu Hurdalığında Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ köyü karakolunda bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu bölgeye itfaiye ekipleri ve beton mikserleriyle müdahale edildi. Alevlerin karakola ve yerleşim alanına sıçramaması için çaba harcayan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü karakolundaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü karakolundaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca bir firmaya ait beton mikserleriyle de müdahale edildi. Ekipler, alevlerin karakola ve yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü

Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

Herkes şokta! Cenazesi kaldırılacakken dirildi
Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak

Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep'in ifadesi ortaya çıktı: Yaptıklarını böyle anlattı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu