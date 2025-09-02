Haberler

Hakkari'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Hakkari'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
Hakkari'de Otluca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Otluca köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası araçta sıkışan kişiler olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazazedeler ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

